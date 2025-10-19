Mersin'de 14 yaşındaki şüpheli babasıyla tartışan 5 kişiyi silahla yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurşun yağdırdı...

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taştı ve kavgaya dönüştü.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E.(39), M.E.(60), A.E.(44), Ö.F.F.(22) ve N.K.(59) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.