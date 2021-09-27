Mersin’de, 2 bin yıllık 4 insan iskeleti bulundu

Anemurium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, 2 bin yıl öncesine ait mezarda birlikte gömülü halde 4 insan iskeleti bulundu.

Mersin’in Anamur ilçesinde, yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından yapılan kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Konya Selçuk Üniversitesi, belediyeler ve özel sponsorların desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016-2018 arasında yüzey taraması yapılan antik kentte kazı, konservasyon, restorasyon çalışmalarının yanı sıra su altında tarama çalışmaları da yapılıyor.

Hamamlar, kiliseler, palestra, tiyatro, odeion gibi yapıların yanı sıra dünyanın en zengin nekropol (mezarlık) alanına sahip olan antik kentin Nekropol alanındaki yer altı oda mezarlarından birinde, aynı mezarda gömülü 4 insan iskeleti bulundu.

İNCELEMELER YAPILACAK

Bozulmadan gömülen insan iskeletlerinin, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirildi. İskeletler, titizlikle yürütülen çalışmaların ardından tamamen mezarlarından çıkarılacak.

Antropologlar tarafından iskeletlerin, yaş, cinsiyet ve ölüm nedenlerine yönelik laboratuvar incelemeleri yapılacak.

“ADETA TOPLU GÖMÜ ŞEKLİNDELER”

İnsan iskeletlerine yönelik açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğümüz mezar, Anemurium Antik Kenti’nde kaya oygu yer altı oda mezar tipinde. Zengin bir nekropole sahip olan antik kentte yer altı oda mezarları çok az sayıdaki örneklerden oluşmaktadır. Bu mezarı da ilk kez bu yıl açmaya başladık ve karşılaştığımız tablo bizi çok şaşırttı. Çünkü 4 farklı bireye ait iskelet olduğunu gördük. Adeta bir toplu gömü şeklindeler.





“ÖNEMLİ KEŞİFLERİMİZDEN BİR TANESİ OLDU”

Henüz elimizde bunları tarihleyecek bir veri yok ama çıkan birkaç seramik parçasından net olmamakla birlikte yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan iki birey erkek, bir birey kadın, bir tanesi de çocuk veya 12-15 yaş arasında bir bireye ait olabilir. Bu tip mezarlarda bir sonraki gömüde bir önceki gömüye ait iskelet kenara alınır, ondan sonra yenisi gömülür.





Burada öyle değil, adeta toplu bir gömü gibi. Ya da öncekini hiç rahatsız etmeden tekrar üstüne gömü yapmaya devam edilmiş gibi.

Şu anki durum sanki aynı anda 4 birey vefat etmiş de aynı anda mezara konulmuş gibi. Bu çok ilginç bir örnek.

Mersin’de, 2 bin yıllık 4 insan iskeleti bulundu VİDEO



Tabii bunu bizim antropolog arkadaşlarımız araştıracaklar, hem yaş tayinlerini hem de ölüm nedenleriyle ilgili bizlere kesin bilgi verecekler. Bu bizim için önemli keşiflerimizden bir tanesi oldu.





“BİLİMSEL BİR MAKALE OLARAK YAYINLAYACAĞIZ”

Bu bizim için büyük bir şans oldu. Antik kentteki bu tip bir mezara ne şekilde gömü yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olduk. Buradaki iskeletleri antropolog arkadaşlarımız büyük bir titizlikle toplayacak daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak hocamıza göndereceğiz. Onlar laboratuvar ortamında incelemelerini yapacaklar. Varsa bir hastalıkları, ölüm nedenlerini belirlemeye çalışacaklar.

Yaşlarını tespit edecekler, yanılmışsak cinsiyetleriyle ilgili kesin sonuçlarını verecekler. Daha sonra bizler de bunları bilimsel bir makale olarak yayınlayacağız.”