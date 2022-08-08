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    Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı

    Halatla girdiği evde önce dövdüğü ardından da kaçmaya çalışırken başından vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesinin katili, 2 yıldır aranıyor. Cinayetin bugün davasında anne, en ağır cezayı istedi.
    • 08.08.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 14:42
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    Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı

    Mersin’in Yenişehir ilçesinde besicilik yapan Seyfetullah Söylemez (42), arkadaşları Barış Şimşek (32) ve Cevdet Dinar (21) ile 2 Ekim 2020 gecesi saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un (34) Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ndeki evinin önüne geldi.

    Söylemez, Şimşek ile birlikte yanında getirdiği demir kesme makası ile Özkurt'un dairesine girdi.

    Bağlayıp dövdü

    Söylemez ile Şimşek, Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı.

    Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı.

    Başına sıktı

    Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp, komşularından yardım istedi.

    Ancak peşinden gelen Söylemez, sürükleyerek merdiven boşluğuna getirdiği Seher Aslan Özkurt'un başına tabancayla ateş açtı.

    Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı #1

    İkisi tutuklandı, asıl katil kaçtı

    Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı.

    Polis ekiplerince yakalanan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

    Dava açıldı

    Şüpheliler hakkında 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Halat sarkıtıp eve girdi

    İddianamede, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

    Tahliye istediler

    Davanın bugün görülen duruşmasında, tutuklu 2 sanık ile öldürülen Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi.

    Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt'un ailesi ise en ağır cezayı almalarını istedi.

    Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı #2

    “Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar”

    Davada söz alan anne İ. Aslan, “Organize bir şekilde eve girerek, kızımı öldürdüler. 10 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayadılar. Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsınlar." dedi.

    Katil, kırmızı bültenle aranıyor

    Önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan sanık Seyfetullah Söylemez, henüz yakalanamadı.

    DHA’nın haberine göre, duruşma bir kez daha ertelendi.

    Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı #3


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