Mersin’de 2 çocuk annesinin katili 2 yıldır bulunamadı

Halatla girdiği evde önce dövdüğü ardından da kaçmaya çalışırken başından vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesinin katili, 2 yıldır aranıyor. Cinayetin bugün davasında anne, en ağır cezayı istedi.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde besicilik yapan Seyfetullah Söylemez (42), arkadaşları Barış Şimşek (32) ve Cevdet Dinar (21) ile 2 Ekim 2020 gecesi saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un (34) Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ndeki evinin önüne geldi.

Söylemez, Şimşek ile birlikte yanında getirdiği demir kesme makası ile Özkurt'un dairesine girdi.

Bağlayıp dövdü

Söylemez ile Şimşek, Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı.

Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı.

Başına sıktı

Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp, komşularından yardım istedi.

Ancak peşinden gelen Söylemez, sürükleyerek merdiven boşluğuna getirdiği Seher Aslan Özkurt'un başına tabancayla ateş açtı.

İkisi tutuklandı, asıl katil kaçtı

Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

Dava açıldı

Şüpheliler hakkında 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Halat sarkıtıp eve girdi

İddianamede, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Tahliye istediler

Davanın bugün görülen duruşmasında, tutuklu 2 sanık ile öldürülen Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi.

Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt'un ailesi ise en ağır cezayı almalarını istedi.

“Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar”

Davada söz alan anne İ. Aslan, “Organize bir şekilde eve girerek, kızımı öldürdüler. 10 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayadılar. Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsınlar." dedi.

Katil, kırmızı bültenle aranıyor

Önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan sanık Seyfetullah Söylemez, henüz yakalanamadı.

DHA’nın haberine göre, duruşma bir kez daha ertelendi.