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İHA

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde Menteş Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, şehir dışında bulunan eşi, 77 yaşındaki Kemal Ö.'ye ulaşamadı.

Bu kez eşi, apartman yöneticisi Pınar Çiçek'ten yardım talep etti.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Çiçek, kapıyı defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla apartmanın 2. katındaki balkona çıkarak camı kırıp içeri girdi.

YERDE YATIYORDU

Yaşlı adamı yerde bilinci açık hareketsiz yatarken bulan ekipler, kapıyı açarak sağlık ekiplerinin daireye girmesini sağladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kemal Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.