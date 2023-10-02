Mersin'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada Mersin'de kalabalık iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Yaklaşık 25-30 kişilik grup arasında çıkan kavgada birden fazla silah kullanıldı.

2 kişinin yaralandığı olayda silahlı şahıslar olay yerinden uzaklaşırken de ateş etmeye devam etti.

Olay anı cep telefonu kamerasında

5 kişinin gözaltına alındığı öğrenilen silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde 25-30 kişilik kalabalık bir grubun önce birbirlerine tekme tokat saldırdıkları, ardından kavgaya karışan 1 şahsın karşı tarafa yakın mesafeden silahla ateş ettiği ve karşı grubun da aynı şekilde silahla karşılık verdiği anlar yer aldı.

Görüntünün devamında ise 4 silahlı gencin karşı gruba rast gele ateş açarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)