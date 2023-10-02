Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Yaklaşık 25-30 kişilik grup arasında çıkan kavgada birden fazla silah kullanıldı.
2 kişinin yaralandığı olayda silahlı şahıslar olay yerinden uzaklaşırken de ateş etmeye devam etti.
Olay anı cep telefonu kamerasında
5 kişinin gözaltına alındığı öğrenilen silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde 25-30 kişilik kalabalık bir grubun önce birbirlerine tekme tokat saldırdıkları, ardından kavgaya karışan 1 şahsın karşı tarafa yakın mesafeden silahla ateş ettiği ve karşı grubun da aynı şekilde silahla karşılık verdiği anlar yer aldı.
Görüntünün devamında ise 4 silahlı gencin karşı gruba rast gele ateş açarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)