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İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi.

Ekipler, şahsı yakalamak için adım adım iz sürdü.

DRON İLE TAKİBE ALDILAR

Ekipler, kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığını ve denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığını belirledi.

Toplanan bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, şahsın içinde bulunduğu minibüsü drone ile takibe aldı.

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Yol kenarında tedbir alarak barikat kuran ekipler, minibüse operasyon yaptı.

Durdurulan araç içerisinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.