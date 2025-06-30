Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin şüpheli ölümü

Mersin'de yürek yakan olay...

Toroslar ilçesinde yaşayan üç aile, çocuklarına ulaşamadıkları gerekçesiyle polise kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen ekipler, kayıp gençlerden Arda G.'ye ait Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkama iş yerine gitti.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Polis ekipleri, kepengi aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi.

Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B.'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A.'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

GAZ ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler gaz zehirlenmesi ihtimalinden şüphelense de kesin ölüm nedenlerinin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.