Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yattı Erdemli ilçesinde 4 katlı yeni yapılan bir binanın yan yatması endişeye neden oldu.

İHA

İnşaat sektöründe sağlam temel atmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.



Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı.

İş makinesi yanını kazınca diğer tarafa yattı

Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı.

Ertesi günü bina, bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yanındaki binada oturanlar var

Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)