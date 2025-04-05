Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 4 kişinin silah zoruyla alıkonulup gasbedildiği ihbarıyla çalışma başlattı.
Araştırmada 9 kişilik suç örgütünün, 4 kişiyi silah zoruyla araca bindirip kırsal araziye götürdükleri, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri, cep telefonlarını yağmaladıkları ve mağdurları da ailelerini arayıp fidye aldıktan sonra bıraktıkları belirlendi.
7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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