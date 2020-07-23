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Mersin'de 4 köpeği zehirlediler
Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu.
- İHA
- 23.07.2020 - 23:49
Mersin'in Tarsus ilçesi Cinköy Mahallesi'nde ikamet eden Saffet Serin adlı kişi köpeklerinden birinin can çekiştiğini gördü.
Hemen eve getirdiği köpeğini soğuk suyun altına koyan Saffet Serin’in yaptığı çabalar fayda etmedi.
DİĞER 3 KÖPEĞİNİN DE DEĞİŞİK YERLERDE ZEHİRLENDİĞİNİ GÖRDÜ
Diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlendiğini gördü.
Serin, zehirli et verilen 7 aylık Malaklı ve Çapar cinsi köpeklerin zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü.
Köpeklerin can çekişini gören mahalle sakinlerinin de yürekleri sızladı.
Mersin'de 4 köpeği zehirlediler VİDEO