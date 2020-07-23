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    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler

    Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 23:49
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    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler

    Mersin'in Tarsus ilçesi Cinköy Mahallesi'nde ikamet eden Saffet Serin adlı kişi köpeklerinden birinin can çekiştiğini gördü.

    Hemen eve getirdiği köpeğini soğuk suyun altına koyan Saffet Serin’in yaptığı çabalar fayda etmedi.

    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler #1

    DİĞER 3 KÖPEĞİNİN DE DEĞİŞİK YERLERDE ZEHİRLENDİĞİNİ GÖRDÜ

    Diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlendiğini gördü.

    Serin, zehirli et verilen 7 aylık Malaklı ve Çapar cinsi köpeklerin zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü.

    Köpeklerin can çekişini gören mahalle sakinlerinin de yürekleri sızladı.

    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler VİDEO


    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler #2

    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler #3

    Mersin'de 4 köpeği zehirlediler #4

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