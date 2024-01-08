Mersin'de 5 katlı binanın çökme anı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çürük raporu ve yıkım kararı almasıyla birlikte, bölgeye gelen bir inşaat şirketi hızla harekete geçti. Çevre güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana sokan şirket, yıkım çalışmalarına başladı.
Bina, kepçe dokunduğu anda çöküverdi
Ancak, 36 yaşındaki operatör Mustafa Ergen'in kontrolündeki iş makinesi binanın kolonuna dokunduğu anda, bina sadece 3 saniye içinde tamamen çöktü. İş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalarak operatörü, ayağından hafif şekilde yaraladı.
"Kepçe gitti, evet kepçe gitti"
Bina çökme anı ve oluşan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kepçenin çalıştığı sırada binanın üzerine devrilme anları ve çevreyi saran toz bulutu açıkça görülebiliyor. Bu anları kaydeden bir vatandaşın, 'Kepçe gitti, evet kepçe gitti' şeklindeki tepkisi ise dikkat çekici.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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