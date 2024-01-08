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Mersin'de 5 katlı binanın çökme anı

Mersin'de 5 katlı binanın çökme anı Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anlar görüntülendi.