İHA

Mersin'de Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi silahla tehdit eden ve 500 bin TL isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmalarla 5 şüpheli belirlendi.

ÜZERLERİNDEN TABANCA VE MERMİ ÇIKTI

Polisin teknik ve fiziki takibine alınan 5 şüpheli tekrar şantajla para istemek için müştekiye ait iş yerine geldiğinde suç üstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinden 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Yağma ve Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor