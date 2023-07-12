Mersin'de 9,3 milyon lira değerinde metrelerce kaçak kumaş yakalandı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı kumaş ithalatçısı bir firmaya ait metrelerce kaçak kumaşa en konuldu.

AA

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde yaptığı denetimlerle kaçağa geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 267 bin metre polyester kumaş ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalama Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ithalat beyannamelerine yönelik incelemeleri neticesinde gerçekleşti.

Kumaş ithalatçısı bir firma yakın takibe alındı.

Çin'den ithal edilen ve 84 bin metre kumaş gerçek bedelinin altında gösterildi

Çin'den ithal edilen ve 84 bin metre olduğu bildirilen polyester kumaşların, gerçek miktarının altında beyan edildiği tespit edildi.

Beyan dışı 267 bin metre kaçak polyester kumaş ele geçti

Yapılan incelemeyle, beyan harici olduğu tespit edilen 267 bin metre kaçak polyester kumaş ele geçirildi.

9,3 milyon lira değerinde

Yakalanan kaçak kumaşların 9 milyon 300 bin lira değerinde olduğu belirlendi.