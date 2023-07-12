Mersin'de 9,3 milyon lira değerinde metrelerce kaçak kumaş yakalandı

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde yaptığı denetimlerle kaçağa geçit vermiyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 267 bin metre polyester kumaş ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalama Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ithalat beyannamelerine yönelik incelemeleri neticesinde gerçekleşti.
Kumaş ithalatçısı bir firma yakın takibe alındı.
Çin'den ithal edilen ve 84 bin metre kumaş gerçek bedelinin altında gösterildi
Çin'den ithal edilen ve 84 bin metre olduğu bildirilen polyester kumaşların, gerçek miktarının altında beyan edildiği tespit edildi.
Beyan dışı 267 bin metre kaçak polyester kumaş ele geçti
Yapılan incelemeyle, beyan harici olduğu tespit edilen 267 bin metre kaçak polyester kumaş ele geçirildi.
9,3 milyon lira değerinde
Yakalanan kaçak kumaşların 9 milyon 300 bin lira değerinde olduğu belirlendi.