Mersin'de ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı: Sahibine idari para cezası kesildi

Mersin'de ağızlıksız şekilde sokakta gezdirilen ‘Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı...

Mersin’in Toroslar ilçesinde dün sahibinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği Rottweiler cinsi köpek, sokakta önce bir kadına ardından olay yerinde duran motosikletli kuryeye saldırmıştı.

ÖNCE YOLDAN GEÇEN KADINA ARDINDAN KURYEYE SALDIRDI

Rottweiler cinsi köpek, ilk önce yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırmış ve kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralamıştı.

Köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye de saldırmıştı.

Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarılmıştı.

KÖPEK SAHİBİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

SALDIRGAN KÖPEK GÖZETİM ALTINDA

Saldırıya uğrayan her 2 kişinin de şikayeti üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek sahibi F.I.'yı gözaltına alırken, el konulan köpek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında gözetim altına alındı.

KÖPEK SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ayrıca, yaklaşık 7 bin lira tutarında idari para cezası uygulanan köpek sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.