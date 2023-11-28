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Mersin'de alacağı olan kadını tabancayla vurdu, ölmeyince makasla boğazını kesti

Mersin'de alacağı olan kadını tabancayla vurdu, ölmeyince makasla boğazını kesti Kendisine borcu olan kadının iş yerine giden alacaklı, burada çıkan tartışmanın ardından yanındaki kurusıkı tabancayla kadının başına ve göğsüne kurşun sıktı. Ölmediğini anlayınca makasla boğazını keserek ağır yaralanmasına neden oldu.