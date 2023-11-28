Mersin'de alacağı olan kadını tabancayla vurdu, ölmeyince makasla boğazını kesti

Mersin'de korkunç bir olay yaşandı.
Alacak-verecek meselesinde kan aktı...
38 yaşındaki F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi 49 yaşındaki Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti.
Tabancayla başından ve göğsünden vurdu
İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.
Boğazını kesti, durumu ağır
Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti.
Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tetkiklerde Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Soruşturma devam ediyor
Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış