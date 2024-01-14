Mersin’de aranan şahıslar yakalandı! 20’si tutuklandı Mersin'de Jandarma ekipleri yaptığı rutin denetimlerde, araması olan 398 şahsı yakaladı ve içlerinden 20 kişi tutuklandı.

İHA

Emniyet güçleri tüm ülkede denetim ve aramalar kesintisiz olarak devam ediyor.

Mersin’de de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mersin’de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan aralarında 29 ve 15 yıl hapis cezası olanların da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Son bir haftada araması olan 398 şahıs yakalandı

Ekiplerin şehir genelinde son bir haftada yaptığı çalışmada araması olan 398 şahıs yakalandı.

20’si adli makamlarca tutuklandı

Gözaltına alınıp jandarmaya götürülen şahıslardan 20’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

2 hükümlü yakalananlar arasında yer aldı

Yakalananların arasında 14 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası olan ile kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)