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    Mersin'de arkadaşı tarafından katledilen Fatma, defnedildi

    Toroslar ilçesinde sınıf arkadaşı tarafından bıçakla öldürülen 12 yaşındaki Fatma'nın cenazesi duvağa sarıldı. Minik Fatma, acılı ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
    • 01.12.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:43
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    Mersin'de arkadaşı tarafından katledilen Fatma, defnedildi

    Mersin'in Toroslar ilçesindeki ortaokulda dehşet yaşandı.

    Yaşanan kan donduran olayda 12 yaşındaki E.D., sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay eden sınıf arkadaşı Fatma Nisa Yürekli'yi not yazarak tuvalete çağırdı.

    Gözü dönen E.D., burada Yürekli'yi su hortumuyla dövdükten sonra, evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından yaraladı.

    Minik Fatma doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, E.D. ise gözaltına alındı.

    Cenaze beyaz duvağa sarıldı

    Fatma Nisa Yürekli’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

    Kızlarının cansız bedenini gören baba Serdar Yürekli ve anne Hacer Yürekli fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, ayakta durmakta güçlük çekti.

    Öğrencinin cenazesi, Türk bayrağına ve beyaz duvağa sarılı bir şekilde getirildi.

    Mersin de arkadaşı tarafından katledilen Fatma, defnedildi #1

    "Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor?"

    Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın da katıldığı cenaze törenin ardından kız çocuğunun cenazesi, Çavuşlu Mezarlığı'na defnedildi.

    Kızının cenaze aracıyla götürülmesi üzerine anne Hacer Yürekli, "Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor. Ben taşırdım kızımı." dedi.

    Mersin de arkadaşı tarafından katledilen Fatma, defnedildi #2

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