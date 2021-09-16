Alacak verecek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlı, ağlayarak polis arabasına bindi.

Mersin’in Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak'taki bir evden kötü kokular geldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3-4 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri vasıtasıyla eve giren polisler, evin banyo kısmında Ramazan Memiş'in (50) cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede cesedin 3-4 günlük olduğu, vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izi ile evin birçok yerinde kan izi olduğu tespit edildi.

Mersin'de arkadaşını öldürdü, ağladı VİDEO



POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Polis, maktulün en son Mustafa Özlü isimli arkadaşıyla eve girdiğini, Özlü’nün 1 saat sonra evden ayrıldığını belirledi.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, şüpheliyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli sorgusunda, maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, cinayeti de bundan dolayı işlediğini itiraf etti.

AĞLAYARAK POLİS ARACINA BİNDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan katil zanlısı, ağlayarak polis aracına bindi.