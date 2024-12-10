Mersin'de Atatürk büstünü iterek düşüren şüpheli tutuklandı

DHA

Mersin'de 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü.

Çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRDI

Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu.

Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.