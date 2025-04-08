Mersin'de babasını öldürüp kaçtı

İHA

Mersin'in Anamur ilçesinde, caddede silahlı kavga olayını görenler durumu polise bildirdi.

Polis, olay yerine geldiğinde hareketsiz yatan 39 yaşındaki Mehmet Ali Ç.'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü gördü.

ALKOL ALDIKTAN SONRA CİNAYETİ İŞLEDİ

Olay yerinde polis ve savcının incelemesi sonrasında şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Polis, bir görgü tanığına ulaşarak 19 yaşındaki M.Ç.'nin, alkol aldıktan sonra araçta tartıştığı babası Mehmet Ali Ç.'yi tüfekle vurarak öldürdüğünü öğrendi.

ŞÜPHELİNİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu Kızılaliler Mahallesi'ndeki köy evinde tespit edildi.

Şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Cinayet silahı olan tüfeğin de anne A.Ç. tarafından köy evinin bahçesine atıldığı ortaya çıktı.

ANNE VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Silah ele geçirilirken anne suç delillerini gizlemekten, oğlu M.Ç. ise cinayetten gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.