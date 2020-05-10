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    Mersin'de bir baba kızının erkek arkadaşını vurdu

    Bozyazı ilçesinde bir kişi, kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 12:20
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    Mersin'de bir baba kızının erkek arkadaşını vurdu

    Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlüt Ş., bir süre önce eşinden boşanan kızı Meltem Ş.'nin evinde bir şahsın olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine pompalı tüfeğini alarak kızının Ustalar Mahallesi'ndeki evine giden öfkeli baba, evde bulunan Serdar Ö.'yü tüfekle yaraladı.

    AĞIR YARALANDI

    Yaralı şahıs, silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla önce Anamur Devlet Hastanesi'ne, durumunun ağır olması üzerine oradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli Mevlüt Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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