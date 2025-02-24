İHA

Mersin'in Mezitli ilçesinde Zeliha Şahin, yaktığı sobanın külünü evinin karşısındaki yolun kenarına dökmek istedi.

Bu sırada bölgede hafriyat taşıyan kamyon, getirdiği taş ve toprağı dökmeye başladı.

KOMŞUSU FARK ETTİ

Bu sırada soba külünü döken Şahin’in üzerine taş ve toprak geldi.

Yaşlı kadını, o sırada evinin yanındaki komşusuna oturmaya gelen Selime Mazlum fark etti.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Duyduğu inilti üzerine Şahin'in taş ve toprakların altında kaldığını fark eden Mazlum, hemen çevreden yardım istedi.

Çevredekilerin yardımıyla yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarılarak, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadını molozların altından çıkarırken, ikinci bir kamyonun geldiğini gören vatandaşlar, sürücüyü uyararak durdurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"BOĞAZINA KADAR TAŞ İLE DOLUYDU"

Yaşlı kadını fark eden Selime Mazlum, oturmaya geldiği yakınının evinin önüne çıktığında "Yardım edin ölüyorum" şeklinde ses duyduğunu söyledi.

Yanına geldiğinde yaşlı kadının boğazına kadar taş ile dolu olduğunu ifade eden Mazlum, şöyle anlattı:

Hemen üstündeki taşları çıkarttım. O sırada bir hafriyat kamyonu daha geldi. Ben teyzeye yardım ederken bir kez daha dökecekti, altında ben de kalacaktım.



Hemen kamyonu durdurduk. Çevredeki vatandaşların yardımıyla taşları temizleyerek, teyzemizi yolun kenarına çıkarttık.

"BÖYLE SORUMSUZLUK OLMAZ"

Yaşananları sorumsuzluk olarak niteleyen Mazlum, şu ifadeleri kullandı:

"Kazı alanının dışında buraya hafriyat döküyorlar. Herhangi bir uyarı işaret yok, etrafına koruma alanı çizilmemiş. Bu olayın yaşanacağı çok aşikardı. Teyzemizin başına gelen başka birinin başına da gelebilir. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz."

"ÇOK ACI ÇEKİYOR"

Yaşlı kadının oğlu Aykut Mehmet Şahin, olay günü yaşananları anlatarak, hafriyat dökülen yerin evlerinin hemen karşısında olduğunu ifade etti.

Köyde herkesin odun sobasıyla ısındığını belirten Şahin, şöyle anlattı:

Sobada biriken külleri boşaltmak gerekiyor. Annem de o gün biriken külleri boşaltmak için buraya gelmiş.



O esnada da malzemeleri taşıyan kamyon boşaltma yaparken, taşların annemin üzerine gelmesine neden oluyor.

"TEDBİR ALINMAMASI VURDUMDUYMAZLIKTIR"

Hastaneye götürdüklerinde annesinin durumunun iyi olmadığını dile getiren Şahin, şu sözleri kullandı:

Bugün 4. gün ve yoğun bakım ünitesinde yatıyor. İç kanaması mevcuttu, kaburgaları kırıktı, göğsünde ve kafasında darbe vardı, omurilikte vardı. Kaburgalarından dolayı akciğerinde nefes alma zorluğu yaşıyor.



Bugün çok şükür durumu önceye göre iyi, bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı çok acı çekiyor. Buranın bu şekilde olmasının sorumlusu kimlerse bunlarla hukuksal mücadelemizi yapacağız.



Köy yerleşim alanı içerisine bu kadar malzeme dökülürken hiçbir tedbir alınmaması tamamen vurdumduymazlıktır, buradaki yaşayan insanları kale almamaktır.

Mahalle muhtarı İbrahim Duman ise bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.