İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü aracını cadde ortasında bırakarak kaçtı.

Otomobildeki 2 şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Sürücüyü yakalayamayan şahıs, caddede terk ettiği motosiklete zarar verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor