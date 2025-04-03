İHA
Mersin'in Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü aracını cadde ortasında bırakarak kaçtı.
Otomobildeki 2 şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Sürücüyü yakalayamayan şahıs, caddede terk ettiği motosiklete zarar verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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