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    Mersin'de bisikletli kapkaççı yakalandı

    Yolda yürüyen bir kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • REUTERS
    • 22.05.2020 - 11:40
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    Mersin'de bisikletli kapkaççı yakalandı

    Mersin'n Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, bisikletli bir kapkaççı, evine doğru yürüyen bir kadının arkasından gelerek, boynundaki kolyeyi çalmaya çalıştı.

    Kopartarak almaya çalıştığı kolyenin bir bölümü şahısta kalırken, diğer kalanı ise yere düştü.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayın ardından polise giden kadın, şüpheliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi.

    Daha sonra olayın olduğu bölgede harekete geçen sivil ekipler, ’kırmızı bisiklet’ ile olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma yürüttü.

    Mersin'de bisikletli kapkaççı yakalandı ViDEO

    YAKALANDI

    Olayın ardından bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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