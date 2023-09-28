Mersin'de boğazı kesilen kadının katili belirlendi! Borçlu çocuğu annesini öldürdüğünü itiraf etti... Yatak odasında boğazı kesilerek öldürülen kadının ardından polisin titiz çalışması ile cinayet çözüldü. Gözaltına alınan oğlunun, borçlarından dolayı annesini öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşet anlar yaşandı...

İşten eve dönen 50 yaşındaki Ali Güllü, 48 yaşınkdaki eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadının boynundan kesici aletle öldürüldüğünü belirledi.

Eve en son oğlu girdi

Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yaptıkları araştırmada ikamete en son girip çıkan kişinin Cemile Güllü’nün oğlu M.G. olduğunu tespit etti.

Cinayeti itiraf etti

Gözaltına alınan M.G., annesi ile borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan bıçak alarak annesini yatak odasında yaralayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Suç unsurlarını farklı noktalara attı

Annesini öldüren M.G.'nin olayda kullandığı üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak da ikametin bacasında bulundu.

Polis anne Cemile Güllü’ye ait cep telefonunu da ele geçirirken, kadına ait 3 cep telefonunu da başka bir mahalleye atılmış olarak buldu.

İşlemler sürüyor

Polis, şüpheli M.G.’yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)