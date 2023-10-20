Mersin'de boğazına kaçan jelibon sonu oldu Yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemede boğazına jelibon kaçması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

İHA Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu paniğe sebep oldu. 6 yaşındaki Nisa Ceviz'in yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Nefessiz kaldı Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağlar Mahallesi cami imam hatibi İshak Ceviz’in kızı Nisa’nın boğazına jelibonun kaçtığı, nefessiz kaldığı iddia edildi. Cansız bedeni otopsiye gönderildi Mersin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Nisa Ceviz’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)