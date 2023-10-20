Mersin'de çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştiren şüpheliler yakalandı Şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı numarası, şasi numaraları birbiriyle değiştirilmiş 2 araç ve yurt dışından 10 gün önce getirilmiş otomobile yakalan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

DHA Mersin'in Erdemli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalıntı bir otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Aracın Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirleyen ekipler, S.Z. ve İ.B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı makinesi, 2 tabanca, 44 mermi, 3 araç anahtarı ve 25 gram esrar geçirdi. Minibüs ile otomobilin şasi numaraları değiştirildi Şüphelilerin evlerinin çevresinde yapılan araştırmalarda ise anahtarların ait olduğu 2 otomobil ve 1 minibüs bulundu. Yapılan imcelemede, minibüs ile otomobilin şasi numaralarının birbiriyle değiştirildiği belirlendi. Diğer otomobilin ise 10 gün önce yurt dışından getirildiği tespit edildi. 1 kişi tutuklandı ‘Oto hırsızlığı’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kaçakçılık’ suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. S.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.B.C. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Çalıntı araç, sahibine teslim edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)