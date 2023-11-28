Mersin'de çalıntı araçların şase numarasını değiştirerek satan 22 kişi yakalandı Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan araçların şase ve motor numarasını uygulayarak satan 22 kişi gözaltı alındı.

DHA

Güvenlik güçleri yasa dışı oluşumlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda çeteler art arda çökertilirken, uyuşturucu satıcılarından sahteciliğe hemen her suç topluluğu karşısında polisi buluyor.

Mersin'de oto hırsızlarına operasyon

Bu kapsamda Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı.

Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2 gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Deprem hasarlı araçların şase numarasını kullandılar

Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan aynı renk ve modeldeki araçların şase ve motor numarasını uygulayarak sattığı belirlenen 22 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)