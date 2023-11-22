İHA

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir firmanın yetkili servisi olarak iş yeri işleten İrfan Kösoğlu, kasada eksik çıkan 100 lira için baktığı güvenlik kamera görüntülerinde hayatının şokunu yaşadı. 6 yıldır yanında çalıştığı elemanının sabah erken saatlerde gelerek birçok kez malzeme götürdüğünü gören Kösoğlu, şahıstan şikayetçi oldu. 2 milyona yakın zararı olduğunu savunan Kösoğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği elemanının gerekli cezayı almasını istedi.

"Bu olay 100 liradan patlak verdi"

Başından geçen olayla ilgili konuşan İrfan Kösoğlu, 1998 yılından beri el aletleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Çalışanlarına çok güvenen biri olduğunu kaydeden Kösoğlu, şunları söyledi:

Hırsızlık yapacak olan her türlü yapar ama yapmayacak olan da ne yaparsan yap yapmaz. Yıllardır bizim burada makinelerimiz kayboluyordu ya da makinelerin bazıları saklanıyordu. Bulamadığımızda veya müşteri vazgeçtiğinde o makineler kayboluyordu. Çok sıkıştırdığımız zaman o makineler bir şekilde geri geliyordu, nasıl geldiğini biz de bilmiyorduk. Biz bütün dükkanı arayıp bulamıyoruz ama o eleman şuradaymış, buradaymış diyerek buluyordu. Bu olay zaten 100 liradan patlak verdi. Kasada bir gün 100 lira eksik çıktı. Kameralara bakmak benim hiç adetim değil çünkü insanları sanki dikizliyormuşum gibi geliyor. Ancak diğer elemanlar sıkıştırdı illa kameralara bak diye. Ben de kameraya bakınca bizim eleman sabah 05.45'te dükkana gelmiş. Kasadan para aldığı zaten bariz bir şekilde görülüyor. O gün 3 sefer yapmış. Dükkandaki yeni parçalardan, depodaki eski makinelerden filan arabasına 3 defa parça taşımış. Bunun üzerine biz de elemanın ailesini buraya çağırdık. Annesi elemanın eşinin hamile olduğunu, davacı olmamamı istedi. Hatta davacı olmayalım diye bize 250 bin lira para teklif ettiler. Ben de parayı istemedim. Daha sonra diğer elemanlar bir sürü zararın olduğunu, parayı almamı istediler. Biz de zararlarımızı karşılamak için 350 bin lira istedik. Zararımızı karşılamayınca biz de davacı olduk.