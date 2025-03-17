Mersin'de çıkan yangında hayatını kaybetti

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Dorak Mahallesi'nde, eski yapı olan 2 katlı evin üst katında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.