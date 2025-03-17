Mersin'de çıkan yangında hayatını kaybetti

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Dorak Mahallesi'nde, eski yapı olan 2 katlı evin üst katında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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