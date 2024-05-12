Haberler



3. Sayfa



Mersin'de cinnet geçiren anne misafir olduğu evde 9 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin'de cinnet geçiren anne misafir olduğu evde 9 yaşındaki oğlunu öldürdü Misafir olarak gittiği evde cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçaklayarak ölümüne sebep olan anne, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.