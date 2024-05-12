İHA
Mersin'de korkunç olay kan dondurdu...
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirdi.
Küçük çocuk hayatını kaybetti
Cinnet geçiren anne 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.
Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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