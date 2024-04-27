Mersin'de DEAŞ'a finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı Mersin'de Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerine harekete geçen polis, silahlı terör örgütü DEAŞ’a finans sağlayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor.

MASAK raporu üzerine yürütülen çalışmada; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yüklü miktarda para ve dökümana el kondu

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ile 47 bin 500 TL paranın yanı sıra çok sayıda döküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)