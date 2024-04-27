Mersin'de DEAŞ'a finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı

DHA
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor.
MASAK raporu üzerine yürütülen çalışmada; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yüklü miktarda para ve dökümana el kondu
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ile 47 bin 500 TL paranın yanı sıra çok sayıda döküman ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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