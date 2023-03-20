Mersin'de dolandırıcı operasyonu! Yüksek kazançlı ek iş vadetiler Sosyal medyadan 'Yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye yapılan operasyonda, 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların mağduriyetleri artıyor. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir çalışma yaptı. Bu kapsamda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik incelemeler başlatıldı. 40 kişiyi dolandırdılar Ekipler, çalışma kapsamında 4 şüphelinin, sosyal medya üzerinden 'Yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile ağına düşürdüğü 40 kişiyi dolandırdığını tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Suç unsurları bulundu Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, 4 cep telefonu, 1 flash bellek, 5 sim kart, 5 banka kartı, 1 kurusıkı tabanca ile 34 mermiye el koydu. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.