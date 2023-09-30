Mersin'de ehliyet sınavına düzenekle giren şahıslar yakalandı Ehliyet sınavında kopya çekmek için ses düzeneği kuranlar, Mersin polisi tarafından yakalandı. 3 şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Mersin'de ehliyet sınavında kopya düzeneği bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavında gizli cihaz yardımıyla kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Suçüstü yakalandı

Suphi Öner Öğretmenevi e-sınav merkezindeki sınavdan çıkan M.S.’nin üzerinde kurulu gizli cihazı araba arkasında çıkartmaya çalıştığı görülen H.E. ile N.M. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, cep telefonlarında yapılan ön incelemede şahısların benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi.

3 kişi emniyete götürüldü

Daha önce yine gizli cihazla sınava girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Ç.S'ye canlı teşhis işlemi yaptırırken, şahıs kendisine cihazı yerleştiren kişiler olarak gözaltındaki şüphelileri teşhis etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)