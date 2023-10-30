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Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk can verdi

Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk can verdi Mersin'de sokakta oynadığı sırada tadilat yapılan bir evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden 6 yaşındaki çocuk akıma kapılarak yaşamını yitirdi.