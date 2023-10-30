Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk can verdi

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kösebalcı Mahallesi'nde 6 yaşındaki Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu.
Akıma kapılan Girgin, çığlık atarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Girgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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