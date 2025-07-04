Mersin'de Elif Su’nun ölümüne neden olmuştu: Sürücü hakkında karar

Mersin Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi’nde 23 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Elif Su Ekinci ve 11 yaşındaki Elif Yüksel, yaya geçidinden geçmek istedi.

Bu sırada kepçe operatörü 25 yaşındaki Coşkun T. yönetimindeki kamyonet, Ekinci ve Yüksel'e çarptı.

1 YARALI, 1 CAN KAYBI

Kazada Elif Su Ekinci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif Yüksel ise uzun süre hastanede tedavi gördü.

Kaza anı araç kamerasına da yansıdı.

İDDİANAMEDE ASLİ KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Coşkun T. hakkında, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

İddianamede, sanığın kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Savcı, duruşmalarda sanığın "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Coşkun T., mağdur aileler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanığın olası kastla yargılanmasını ve daha ağır bir ceza almasını talep etti.

Sanık Coşkun T. ise yaptığı savunmada, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum." dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanığı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk süresi ve aldığı ceza dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Ayrıca sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.