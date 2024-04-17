DHA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları kaparo veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, harekete geçti.
19 şüpheli gözaltında
Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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