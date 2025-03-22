Mersin’de eve uyuşturucu baskını: Bir kişi tutuklandı

İHA

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

OPERASYON YAPILDI

Ekiplerin çalışmasında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir adres belirlenerek operasyon yapıldı.

Operasyonda şüpheli B.E.A. yakalanırken çeşitli miktarlarda bonzai olarak bilinen uç maddesi, eroin, suçtan elde edilen 5 bin 900 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.