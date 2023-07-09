Mersin'de fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı Erdemli'de yağışla birlikte çıkan fırtına ve hortum bir cami minaresini araçların ve sefanın üzerine devirmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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İHA

Türkiye geleninde yağmurlu ve fırtınalı hava etkili oluyor.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde şartların zorlaştığı bölgelerden.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış sırasında ilçeye bağlı Kocahasanlı Merkez Mahallesi'nde fırtına ve hortum çıktı.

Fırtına ve hortum Yeni Cami'nin iki minaresinden birini uçurdu. Minarenin bir kısmı o sırada seyir halinde olan otomobil ile park halindeki bir başka aracın üzerine düştü.

Araçtaki 2 kişi yaralandı

Olayda seyir halindeki araçtan bulunanlardan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaralıları ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Minarenin çökmesi sonucu park halindeki aracı zarar gören Durhasan Kara da, kendisinin yemek yemek için aracını park ettiğini, ardından fırtına ile minarenin devrildiğini söyledi.

Fırtına nedeniyle aynı bölgede bulunan bir pazar yerinin tenteneleri kısmen çökerken, tenteneleri tutan çelik halatın bile kopması dikkat çekti. Pazar yerinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.

"En az 400 bin TL zarar var"

Birçok ağacın kırıldığı fırtınada hortum sırasında bir üreticiye ait sera ise tamamen çöktü. Çöken seranın olduğu yere gelen sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

Amcaoğluna ait seranın çöktüğünü belirten Zeynel Tipi, "Bir anda bulut geldi, hortum oluştu. Amcaoğlumun serasını saniyeler içerisinde yerle bir etti. Yetkililerden destek beliyoruz, en az 400 bin TL zarar var" dedi.