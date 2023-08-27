Mersin'de fren yerine gaza bastı Otobüs terminalinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

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DHA

Fren yerine gaza basan sürücülerin kazalarına bir yenisi ekleniyor...

Bu kez olayın adresi Mersin oldu.

Mersin şehirler arası otobüs terminalinde peronda hafif ticari araç sürücüsü fren yerine gaza bastı.

Bekleme salonuna girdi

Hafif ticari araç sürücüsü bu sırada hızını alamayarak yolcu bekleme salonuna daldı.

Camı kıran araç, içerideki masa ve sandalyelere çarptı.

Sürücü kazada yara almazken, araçta ve bekleme salonunda hasar oluştu.

O anlar kaydedildi

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.