DHA
Fren yerine gaza basan sürücülerin kazalarına bir yenisi ekleniyor...
Bu kez olayın adresi Mersin oldu.
Mersin şehirler arası otobüs terminalinde peronda hafif ticari araç sürücüsü fren yerine gaza bastı.
Bekleme salonuna girdi
Hafif ticari araç sürücüsü bu sırada hızını alamayarak yolcu bekleme salonuna daldı.
Camı kıran araç, içerideki masa ve sandalyelere çarptı.
Sürücü kazada yara almazken, araçta ve bekleme salonunda hasar oluştu.
O anlar kaydedildi
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.