Mersin'de göçmen kaçakçılığı! Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan 31 kaçak göçmen yakalandı... Bir oto yıkama iş yerine yapılan operasyonda, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan ve tek odada saklanan 31 kaçak göçmen yakalanırken şüphelilerin kaçacakları botu bile hazırladıkları tespit edildi.

İHA Yurt genelinde kaçak göçe izin verilmiyor.... Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hudut birlikleri sınır bölgelerinde denetimleri sıkı tutarken bir yeni operasyon daha gerçekleştirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Eğriçam Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama iş yerinde, Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmenlerin olduğu belirlendi. 28 kaçak göçmen yakalandı Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tek bir oda içinde saklanmış 28 kaçak göçmeni yakaladı. İş yerinin çevresinde de arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmeni de buldu. İş yeri mühürlendi Yapılan aramada göçmenlerin kaçacakları botta bulunurken, çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ele geçirildi. Şahısların tek bir odada havasız bir şekilde kaldıklarını görülürken, zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları belirlendi Şahısların deniz yoluyla önce Kıbrıs'a, oradan da Avrupa ülkelerine gideceği tespit edildi. Ekipler, organizatör olarak N.M. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak göçmenleri de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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