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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan kazada M.K. idaresindeki kamyon, sanayinin önünde seyir halindeyken kasanın kapağı açıldı.

Açılan kapak, önce karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki B.S., 13 yaşındaki E.S. ve 14 yaşındaki M.S.'ye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerken kamyonun açılan kasa kapağı, iki araca da çarparak zarar verdi.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 yaralı çocuk, ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan görünmez kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.