Mersin'de gurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkardılar! Gurbetçileri hedef alarak gayrimenkullerini satışa çıkaran suç örgütüne yönelik aralarında tapu memurları, avukatların da bulunduğu 23 şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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DHA

Yurt genelinde dolandırıcılara geçit vermeyen güvenlik güçleri çeşitli çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çetelerden birinin hedefinde bu kez gurbetçi aileler vardı.

Operasyonun adresi Mersin oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı çalışma düzenledi.

Dublör olarak bir kişi belirlediler

Ekipler, noter görevlilerinin kendisini Almanya'da yaşayan gurbetçiye benzetmek için saçını boyatıp, sakalını tıraş eden bir kişinin sahte vekalet çıkarmaya çalıştığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında organize bir suç örgütünün, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlardan öğrendiği bilgisine ulaşıldı.

Daha sonra bu arsa ve arazileri o kişilere benzer dublör kullanarak sahte ölüm belgesi, sahte kimlik, sahte veraset ilamı, sahte noter vekâleti, sahte nüfus adres bildirimi, sahte evraklarla banka hesabı ve cep telefonu hattı çıkararak satışa çıkardıkları belirledi.

23 şüpheli tespit edildi

Bu yolla 12 gurbetçiyi mağdur eden suç örgütüne üye, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından KOM ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 130 polis görev aldı

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 130 polis görev alırken, drone ile havadan destek verildi.

Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan polisler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)