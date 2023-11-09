DHA
Mersin'de korkunç bir kaza yaşandı.
Akdeniz Belediyesi'ne ait Feyzullah Bilir'in kullandığı hafriyat kamyonu, sokakta yürüyen yaya Şerife Coşkunca’ya (53) çarpıp, üzerinden geçti.
Olay yerinde can verdi
Edinilen bilgilere göre Coşkunca, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü gözaltına alındı
Coşkunca'nın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Sürücü Bilir gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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