Mersin'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü Mersin'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41), top ayağındayken bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun'u Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı.

Yaşananlar kamerada

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu arada Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)