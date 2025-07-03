Mersin'de hamile eşini öldürüp 'Çocuk benden değil' dedi: Savunması çürütüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olan Bekir Aktekin, 14 Haziran günü cezaevinden tahliye oldu.

Aktekin, serbestiyetinin 6. gününde 3 çocuğunun annesi eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürerek burada pompalı tüfekle vurdu.

Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

"ÇOCUKLAR BENDEN DEĞİLDİ"

Saldırgan, eşini çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendiği için öldürdüğünü söyledi.

Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

ALDATMA YALANI DNA TESTİ İLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı.

Önceki duruşmalarda öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını ve çocukların kendisinden olmadığını öne süren Bekir Aktekin'in talebi üzerine DNA testi yapıldığı ve çocukların kendisinden olduğunun kanıtlandığı bildirildi.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Duruşmada ayrıca Seher Alptekin ile ilişki yaşadığı öne sürülen tanığın ifadesi okundu. İddiaları reddeden tanık komşu, Seher Alptekin ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Tanığın ifadesine karşı beyanda bulunan Bekir Aktekin, "Yalan söylüyor, benim yaşadığımı bir, ben bir de Allah biliyor" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Daha neyi ısrar ediyorsun? 'Çocuklar benim değil' dedin. DNA testi yaptırdık. O konulara artık giremezsin" diyerek tepki gösterdi.

MÜTALAA VERİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Adli Tıp Kurumu raporunda ölümünden sonra yüzde 99 iki haftalık gebe olduğu belirlenen eşini öldüren sanık hakkında 'Hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların ek süre talebi üzerine mahkeme başkanı, karar için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.