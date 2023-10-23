Mersin'de hemşire eşini hastane otoparkında katletti Mut ilçesinde Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı, görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi.

DHA

Mersin'İn Mut ilçesinde Orman İşletmesi'nde görevli 39 yaşındaki Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki 42 yaşındaki hemşire eşi Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu.

Eşine kurşun yağdırdı

Burada çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şuayip Kaya, beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti.

Ayfer Kaya kanlar içerisinde yere yığılırken Şuayip Kaya, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

2 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini saptadı. Kaya çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şuayip ve Ayfer Kaya çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)