Mersin'de herkesi şaşkına çeviren olay! Keçi, otomobilin üzerine düştü Hareket halindeki otomobilin üzerine bir evin damından keçi düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

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İHA

Mersin'de ilginç bir olay yaşandı.

Öğle saatlerinde bir pazar yerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Evin damından keçi düştü

Görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçinin düştüğü görüldü.

Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam etti.

Araç hasar aldı

Otomobilin arka kısmında ise hasar meydana geldi.

Olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)