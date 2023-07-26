Mersin'de husumetlisinden kaçan şahıs yoldaki kadını kendisine siper etti Mersin'de husumetlisi tarafından kovalanırken yol kenarındaki kadını kendisine siper eden şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Mersin'de yaşanan akılalmaz anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tarsus ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde daha önce kavga edip husumetli olduğu Ahmet A. (28) ile yolda karşılaşan Muhammed A. (23), belindeki tabancayı çıkarıp Ahmet A.'yı kovalamaya başladı. Yoldaki kadını kendisine siper etti Can havliyle kaçıp yol kenarında duran kadını kendisine siper etmeye çalışan Ahmet A. ile Muhammed A. arasında arbede yaşandı. Bacağından yaralandı Arbede sırasında Ahmet A.'yı bacağından yaralayan Muhammed A., olay yerinden kaçtı. Ahmet A., sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekiplerinin Muhammed A.'yı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.