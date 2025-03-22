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Mersin'de ikizinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi yakalandı

Mersin'de ikizinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi yakalandı Mersin'de tehdit ve cezaevinden firar suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle kendini gizlemesine rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.